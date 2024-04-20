Yaralı olarak gittiği hastaneden kendi isteği ile ayrıldı fenalaşarak öldü

Kaynak: DHA
Yaralı olarak gittiği hastaneden kendi isteği ile ayrıldı fenalaşarak öldü
Kocaeli’de gece saatlerinde göğsünden ve boğazından bıçakla yaralanmış halde hastaneye giden Aykut Işık (37) kendisine yapılan müdahaleden sonra kendi isteği ile evine döndü. Sabaha karşı evinde fenalaşan Işık, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Güzeller Mahallesi’nde meydana geldi. Aykut Işık, boğazında ve göğsünde 3 bıçak yarası ile kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Hastanede müdahale edilen Işık, sağlık görevlilerine kendini bıçakladığını iddia etti.

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HAYATINI KAYBETTİ

Tedavisi yapılan Işık, hastaneden çıkarak evine gitmek istedi. Işık, görevlilerin hastanede kalması gerektiğine yönelik uyarılarına rağmen kendi isteği ile çıkış yapacağına ilişkin belgeyi imzalayarak evine gitti. Sabaha karşı fenalaşan Işık, yakınları tarafından hastaneye götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirdi. Aykut Işık’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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