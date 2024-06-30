Yarasa adam Tortum Gölü’ne uçtu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yarasa adam Tortum Gölü’ne uçtu

Wingsuit ve base jump sporcusu Cengiz Koçak, Türkiye'nin doğal güzelliklerle bezeli Erzurum ilinin Uzundere ilçesinde, Tortum Gölü üzerinde bulunan cam seyir terasından gerçekleştirdiği atlayışla adından söz ettirdi.

Atlayış öncesi hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle bir gün erteleyen Koçak, sonunda ideal şartları bulduğunda 50 metre yükseklikten adeta bir kuş gibi Tortum Gölü'nün üzerine süzüldü. "3, 2, 1 Uzundere!" diyerek atlayışını gerçekleştiren Koçak, göl üzerinde bekleyen botun üzerine başarılı bir iniş yaparak heyecan dolu anları izleyicilere yaşattı.

Uzundere'nin sakin ve doğal yaşam alanlarıyla öne çıkan bir bölge olduğunu vurgulayan Koçak, Tortum Gölü'nün etrafındaki muhteşem manzarayı ve bölgenin doğa sporları için eşsiz potansiyelini dile getirdi. Yamaç paraşütü için ideal kalkış alanlarına sahip olan Uzundere'de, sporcuların çeşitli ekstrem aktiviteleri deneyimleyebileceğini belirten Koçak, buranın Türkiye'nin ve dünyanın dikkatini çekebilecek bir ekstrem sporlar merkezi olabileceğine inanıyor.

Koçak'ın bu atlayışı, Türkiye'nin spor turizmi açısından potansiyelini ve doğa sporlarına olan ilgisini artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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