Yardım çadırından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde gerçekleşti ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Çadırdan yapılan hırsızlık yetkililere bildirildi ve polis ekipleri harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliyi tespit etti ve adresine operasyon düzenledi. Şüpheli yakalandıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

Görüntülerde, şüphelinin çadıra girip sırtına aldığı çuvallarla olay yerinden ayrıldığı görüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.