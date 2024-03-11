Yardım çadırından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA
Yardım çadırından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Kayseri'de, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Filistinlilere yönelik kurulan yardımlaşma ve dayanışma çadırından hırsızlık yapıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde gerçekleşti ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Çadırdan yapılan hırsızlık yetkililere bildirildi ve polis ekipleri harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliyi tespit etti ve adresine operasyon düzenledi. Şüpheli yakalandıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

Görüntülerde, şüphelinin çadıra girip sırtına aldığı çuvallarla olay yerinden ayrıldığı görüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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