Yaren leylek Adem amcasına bayram ziyaretine geldi. Bu kez kayığa değil kapıya geldi, bahşişi balık oldu.

Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi. 29 Şubat'ta, Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi. Yaren'den 7 gün sonra eşi Nazlı da Eskikaraağaç'a geldi.

KEDİLERLE BİRLİKTE BALIK YEDİ

Göle açılan balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konarak, onun tuttuğu balıklarla beslenen Yaren leylek, Yılmaz’ın göle açılmadığı zamanlarda ise evinin bahçesine gidiyor. Yaren leylek, bayram sabahı da Adem Yılmaz'ın evinin bahçesindeydi.

Yılmaz, erken saatte kendisini ziyarete gelen Yaren leyleği, yine balıkla besledi. Yılmaz, bahçedeki kedilerle birlikte kendisine verilen balıkları yiyen Yaren'in, bayramını kutlamayı da ihmal etmedi.

'İyi bayramlar Yaren, al sana bayram şekeri' diyerek Yaren'i beslediği anları hem balıkçı Adem Yılmaz hem de yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştı. Tüydeş paylaşımında, 'Bayramda küçükler büyüklerini ziyaret eder. Bolca yaptığımız bir bayram olsun' notuna yer verdi.