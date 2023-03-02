Yargı dizisine dair flaş iddialar ortaya atıldı. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrol olduğu Yargı’da ayrılıklar yaşanırken dizinin final yapacağı söyleniyor. Peki, Yargı dizisi final mi yapıyor? Yargı ne zaman final yapacak?

YARGI FİNAL Mİ YAPACAK?

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerindeki Yargı dizisine dair iddialar ortaya atıldı. Söylentilere göre Yargı Haziran ayında final yapacak. Başlangıçta tek sezonluk olan Yargı dizisinin bir sezon daha devamına karar verilmişti

Yargı’nın Rıdvanı Yiğit Kalkavan ise diziye veda edecek.

Sema Ergenekon’un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken dizinin Yunanistan'da da uyarlaması yapılmıştı.

YARGI’DAN KİM AYRILIYOR?

Rıdvan karakterine hayat veren Yiğit Kalkavan'ın diziye veda edip etmeyeceği merak konusuydu. Yiğit Kalkavan'ın ayrılığı kesinleşti.

Yargı dizisinde Rıdvan karakterine can veren Yiğit Kalkavan, dizide Başsavcı Pars'ın kalemi görevinde yer alıyor.

Adliyede çalışan Özge ile aşk yaşayan Rıdvan, Özge'ye evlilik teklifi etmek için hazırlık yapıyordu. Fakat Rıdvan, Pars'ın verdiği görevi gerçekleştireceği sırada hain bir suikasta kurban gitti.