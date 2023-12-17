Kanal D ekranlarında Ay Yapım imzasını taşıyan Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yargı 76. bölümüyle Pazar günü izleyiciyle buluşacak. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman? Yargı 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisinin 76. bölümü 17 Aralık Pazar günü yani bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

YARGI KONUSU NEDİR?

Korkunç bir cinayet vakası, dürüstlüğü ile tanınan ve mesleğin en iyilerinden olan savcı Ilgaz ile inandığı doğrular uğruna sınırları zorlayan cevval bir avukat olan Ceylin'in yolunun kesişmesine neden olur. Katilin peşine düşen Ilgaz ve Ceylin, bu süreçte birlikte hareket etmek zorunda kalır.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcı, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

YARGI OYUNCU KADROSU

Yargı oyuncuları: Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.