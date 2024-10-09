Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlığına Mustafa Kurtaran seçildi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçilmesi nedeniyle boşalan başkanlık için seçim yapıldı.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimde, Mustafa Kurtaran ve Hakan Yüksel yarıştı. 47. turda 177 üyenin oyunu alan Kurtaran, terör davalarına bakan Yargıtay 3. Ceza Dairesinin yeni başkanı oldu.

1966 doğumlu olan Mustafa Kurtaran, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Mesleğe Bingöl'de hakim adayı olarak başlayan Kurtaran, çeşitli ilçelerde ve İzmir'de hakimlik yaptı.

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İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulundu. 2014'te Yargıtay üyeliğine seçilen Kurtaran, evli ve üç çocuk babasıdır.

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