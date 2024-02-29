Yargıtay Başkanı 25 Mart'ta seçilecek. Can Atalay kararını uygulamayan Şentürk de aday

Kaynak: ANKA
Yargıtay Başkanı 25 Mart'ta seçilecek. Can Atalay kararını uygulamayan Şentürk de aday
Yargıtay Başkanlık şeçimi için ilk oylama 25 Mart’ta yapılacak. Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk de başkanlık için aday oldu.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması sonucunda, Yargıtay’da seçim süreci başlıyor. Başkanlık için ilk oylama 25 Mart Pazartesi günü yapılacak. Bu kapsamda, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, Yargıtay 1. Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak seçim için adaylıklarını açıkladı.

kapak-154033.jpgYargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ile daire başkanlarını kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçiyor. Eğer ilk üç oylamada sonuç alınamazsa seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılıyor. Dördüncü oylamaya katılacak olan adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılabilecekler.

Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla yapılacak. Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması şartı aranacak.

480024.jpgBirinci başkanvekilliklerine seçilecek kişilerden birinin hukuk ve diğerinin ceza daireleri başkanı veya üyelerinden olması zorunlu olacak.

Diğer yandan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Kadir Özkaya’nın görev süresinin doluyor olması sebebiyle 5 Mart Salı günü saat 10.00’da AYM’ye Başkanvekili seçimi yapılacak.

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