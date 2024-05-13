Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için 5 aday var! Erdoğan birini seçecek

Kaynak: AA
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için 5 aday var! Erdoğan birini seçecek
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in görev süresinin sona ermesiyle ilgili yapılan seçimlerde, en fazla oyu alarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına aday gösterilen isimler Yaşar Şimşek, Muhsin Şentürk, Hakan Yüksel, Mustafa Erol ve Yusuf Kuzu oldu.

2020 yılında dört yıl için bu göreve atanan Şahin’in görev süresi Haziran ayında sona erecek. Bu nedenle Yargıtay üyeleri yeni başsavcı adaylarını seçmek üzere oy kullandılar.

Yargıtay’ın en yüksek karar organı olan Büyük Genel Kurul tarafından gerçekleştirilen seçimde, sekiz aday yarıştı. Bu seçim sonucunda Yaşar Şimşek 86, Muhsin Şentürk 77, Hakan Yüksel 56, Mustafa Erol 33 ve Yusuf Kuzu 31 oy alarak başsavcılık için aday olarak belirlendi. Mevcut Başsavcı Bekir Şahin, Ali Doğan ve Veli Dalgalı ise ilk beşe giremedi.

Seçim sonrasında, en çok oyu alan beş üye, başsavcılık görevi için resmi aday olarak kabul edildi.

ERDOĞAN 5 ADAYDAN BİRİNİ SEÇECEK

Adayların isimleri sıralı bir liste halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıralama veya aldıkları oy sayısına bakmaksızın, 15 gün içinde bu adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atayacak. Seçilecek yeni başsavcı, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılmadığı sürece dört yıl görev yapacaktır.

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