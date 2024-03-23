Yargıtay'da 25 Mart'ta başkanlık seçimi yapılacak

Kaynak: AA
Yargıtay'da 25 Mart'ta başkanlık seçimi yapılacak
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle 25 Mart'ta başkanlık seçimi yapılacak.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi yarın doluyor.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak başkanını belirlemek için Yargıtayın 348 üyesi, 25 Mart Pazartesi günü sandığa gidecek.

Akarca dahil Yargıtay üyelerinin her biri başkan adayı olabilecek. Adayların, seçilmek için 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekecek. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek.

Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamaması halinde yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla seçimler tekrarlanacak. Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekecek.

Yargıtay Başkanı Akarca ile terör davalarının temyiz incelemesini yapmakla görevli Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün adaylar arasında olduğu belirtiliyor.

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