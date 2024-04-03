Yarım Elma’nın Yonca’sı 1,5 ayda 10 kilo verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Yarım Elma’nın Yonca’sı 1,5 ayda 10 kilo verdi
Yayınlandığı yıllarda reyting listesinin zirvesinde olan Yarım Elma dizisinde canlandırdığı 'Yonca' karakteriyle hafızalarda yer edinen Janset Paçal uzun süredir setlerden uzak bir yaşam sürüyor. Şimdilerde geçirdiği değişimle olay olan ünlü oyuncu 1,5 ayda 10 kilo verdi.

Yarım Elma’nın yanı sıra Ayrılsak da Beraberiz gibi dizilerle 90'lara damgasını vuran Janset Paçal ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor. Seneler içindeki değişimiyle ara ara gündem olan ünlü oyuncu bu kez verdiği kilolarla dikkat çekti.

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Paçal 1,5 ayda tam 10 kilo vermeyi başardı. Geçirdiği değişimi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncunun son halini görenler şaşkına döndü.

Paçal'ın yaptığı paylaşıma, “Çok güzelsin” gibi yorumlar yapıldı.

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ÜNE KAVUŞTU

Janset, 1996'da "Televizyon Çocuğu" programında 90 bölüm boyunca Okan Bayülgen'e eşlik etti, bu programla üne kavuştu.

1997'de yine Atv'de Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrollerinde olduğu Tatlı Kaçıklar dizisinde yer aldı. 1998'de TGRT'nin Klass Magazin adlı magazin programının sunuculuğunu yaptı.

1999'da TRT 1'de yayın hayatına başlayan Ayrılsak da Beraberiz dizisinde Haziran 2002'ye dek Berna karakteriyle başrol oynadı.

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