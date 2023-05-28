Yarın piyasalarda ne olacak. Euro’yu ve Dolar’ı bilen Remzi Özdemir açıkladı

YENİÇAĞ / GAMZE DAĞ

Yeniçağ Yazarı ve Ekonomist Remzi Özdemir, Türkiye’de 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasıyla piyasaların nasıl şekilleneceğini Yeniçağ’a anlattı.

AKP iktidarının 21 yıllık ekonomi politikalarının, Merkez Bankası’nın politika faizini ısrarla düşürmesinin ve seçimden önce döviz kurlarında dalgalanma olmasın diye döviz satmasının sonucunda ekonomik krizin derinleştiği Türkiye’yi çok zor günler bekliyor.

Remzi Özdemir, “Yarın sabah itibarıyla bambaşka bir Türkiye bulacağız. Bugüne kadarki Türkiye'yi unutun. Haftanın ilk günü itibarıyla yeni bir Türkiye'nin başlangıcı olacak.” ifadeleriyle ekonomide uzun bir durgunluk döneminin başlayacağını vurguladı.

“CDS 800 PUANIN ÜZERİNE ÇIKACAK”

“İflas risk primi (CDS), 800 puanın üzerine çıkacak. Yine CDS'in yükselmesi ile birlikte belki bir iki gün için değil ama dövizde sert hareketler görülecek.” diyen Özdemir, Merkez Bankası’nın zorunlu olarak dövizi devalüe etmek zorunda kalacağını söyledi.

“DOLAR 24-25 BANDINA ÇIKACAK”

Merkez Bankası’nın seçim nedeniyle bugüne kadar döviz kurunu baskıladığını belirten Özdemir, “Merkez, doları 24-25 bandına çekmek zorunda kalacak” dedi.

“İNSANLARA KREDİ VERİLMEYECEK”

Faizlerin hızla yükseleceğine dikkat çeken Özdemir, “Bu saatten sonra artık insanlar bankalardan kredi çekmeyi unutsun. Çünkü ama öyle ama böyle Erdoğan'ın tüm iddiasına rağmen Türkiye'de faizler hızla yükselecek. Başka hiçbir kurtuluşu yok.” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİDE UZUN BİR DURGUNLUK DÖNEMİ BAŞLADI”

Özdemir, “Ekonomide bugüne kadar yaşanan tüm olumsuzluklardan daha sert bir olumsuzluk yaşayacağız. Özellikle faiz ve döviz cephesinde sert hareketler bekliyorum.” dedi.

“YABANCI YATIRIMCI GELMEYECEK”

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2.turuna sadece 2 gün kala yabancı takası tarihin en düşük seviyesine ulaşarak yüzde 27.85 seviyesine indi.

Özdemir, yabancı yatırımcının izleyeceği yolu ise şu sözlerle ifade etti:

Yabancı yatırımcı zaten bir süredir Türkiye'ye gelmiyordu mevcut borsadaki %28 olan yabancı takasının da %25’lere hatta daha da altına düşmesini bekliyorum.