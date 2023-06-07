Doları Euroyu bilen adam Remzi Özdemir Doların ve Euronun nereye kadar çıkacağını açıkladı. Bu gece neler olacak

Dolar ve Euro'nun yükselişi karşısında Türk Lirası her geçen gün değer kaybediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ivmesi sürekli yukarı yönlü olan Dolar şu anda 23 TL sınırını zorluyor. Euro ise 24 seviyelerinden işlem görürken herkesin gözü piyasalara çevrildi.

Yeniçağ Gazetesi yazarı ve Ekonomist Remzi Özdemir bu gece Dolar ve Euro'nun nereye kadar çıkacağını açıkladı.

Remzi Özdemir’in yazısı şöyle:

Doları 23-24 bandına çekecekler dedik ve 23 bandına kısa sürede geldi. 24 artık kaçınılmaz. Çünkü son 2 yıldır doları kontrol etmek için yaklaşık 200 milyar doları adeta yakan ve 130 milyar dolarlık kur korumalıyı bu milletin başına bela eden bir ekonomi yönetimi yaptığının yanlış olduğunu anladı.

En önemli soru şu: Dolar kontrolden çıktı mı? Ya da bu yükseliş gerçekten kontrollü bir yükseliş mi?

Kesinlikle kontrollü bir yükseliş. Aslında doları yükseltmek için bir şey yapmadılar. Yaptıkları tek şey müdahale etmeyi bıraktılar.

Rezerv yakarak yaptıkları arka kapı müdahaleler bitti ve dolar gerilmiş bir yaydan fırlayan ok gibi gidiyor.

Dolar Türk lirası karşısında 23 lira sınırına geldi. Bir günde yüzde 5 değer kaybına uğrayan Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek.

Aldığım bilgilere göre, Mehmet Şimşek’in mevcut iktidardan 2 talebinden biriydi doların serbest bırakılması.

İkincisi ise faiz artışı.

Merkez Bankası’nın 22 Haziran’da Para Kurulu var. O tarihe kadar dolar 23-24 lira aralığında bir banda oturtturulacak. 22 Haziran’da ise Türkiye faiz inadından vazgeçtiğini “faizin enflasyona sebep olduğu gibi saçma tezini çöpe attığını” faiz arttırarak resmen ilan edecek.

Bu nedenle dolardaki hareket 22 Haziran tarihine kadar sürecek.

Olası faiz artışından sonra Türkiye’ye para girişi olacak Yüksek dolar kuru Türkiye’ye vur-kaç fonların gelmesine neden olacak.

İşin Türkçesi tüm bu hareket Türkiye’nin 10-15 milyar dolar bulabilmesi için.

Biz daha da fakirleşeceğiz, kur korumalıda parası bulunanlar ve doları yastık altına koyanlar bu kez de faizden karını katlayacak.

Sıkı durun bu akşamdan itibaren büyük bir zam fırtınası gelecek.

Akaryakıt başta olmak üzer iğneden ipliğe her şeye zam geliyor.