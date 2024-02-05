Yarın tüm okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız saygı duruşuyla anılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için yarın yani salı tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 'Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu' içeriğinde 81 ile yazı gönderildi. Gönderilen yazıda, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında yarın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı bildirildi.