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Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

Karnelerini alan öğrenciler 15 tatilin yani yarıyıl tatilinin ne zaman biteceğini sorguluyor. 20 Ocak’ta ilk dönem bitmesiyle başlayan yarıyıl tatilinin ne zaman sona ereceği ve okulların açılacağı tarih merak konusu. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 10:12
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Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?
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20 Ocak’ta okulların yarıyıl tatiline girmesiyle öğrenciler 15 günlük bir ara tatil gerçekleştiriyor. Yarıyıl tatilinin ardından öğrenci ve veliler 15 tatilin ne zaman biteceği ve okullar açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

İlk dönemi sona eren okullarda sömestr tatili sürmeye devam ediyor. Birçok öğrenci ve veli şimdi de 2. dönemin başlayacağı tarihi merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayımlanan takvim sonrasında sömestr tatilinin ne zaman biteceği belli oldu.

Okullar 20 Ocak’ta kapanmıştı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimiyle birlikte okullarda tatil takvimi belli oldu.

Buna göre; 20 Ocak 2023 günü kapanan okullar 6 Şubat 2023 tarihinde yeniden açılacak ve okullarda 2. dönem başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

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