Yasaklı plajda denize girdiler

Hafta sonu, havanın sıcak olması nedeniyle vatandaşlar plajlara akın etti. İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından, su ölçüm değerlerinin uygun olmaması nedeniyle kapatılan Güneş Plajı da vatandaşların akınına uğradı. Su ölçüm değerlerinin uygun olmaması nedeniyle il yüzme komisyonu tarafından kapatılmıştır tabelasına rağmen dikenli tellerin üzerinden atlayan vatandaşlar Güneş Plajı'nda denize girdi.

"YASAK YAZMIŞLAR AMA GİRİYORUZ"

Yasaklara rağmen denize girmeye devam ettiklerini belirten Mehmet Eren, "Deniz çok güzel. Bu sene ilk kez geldim. Yasak yazmışlar ama millet denize girdiği için giriyoruz. Aslında girilmemesi gerekiyor ama giriyoruz" dedi. Yasak alanda bulunan teknelerdeki kişilerin denize girdiğini belirten Yaşar Okan, "Orası, açık olması gerekirken kapalı. Millet burada rezalet çekiyor. Bu kumluk alan varken niye bırakmıyorlar ki? Anlayamadım. Hepsi orada keyif yapıyorlar. Orada bir şey olsaydı o güzel tekneler, zenginler oraya girmezdi. Fakirler bu taşların içinde yüzmezlerdi. Ufak tefek çocuklar sahile giriyor ama ne yapsınlar?" diye konuştu.

Nejdet Gürses, "Bana göre deniz temiz. Plaja girmek yasakmış" şeklinde konuştu. Nazmi Kaya ise, "Buralar hep pislik dolu. Kendim topluyorum ama ben yetemem, belediyenin kontrol etmesi lazım" dedi.