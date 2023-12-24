Yaşanan zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaza, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Toybelen civarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Z. idaresindeki 55 DN 480 plakalı transit kamyonet, Toybelen ışıklı kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen Recep Kara'nın sürdüğü 61 DZ 672 plakalı kamyonete ve ardından Sezai Altungaylar'ın kontrolündeki 61 AH 127 plakalı otomobile çarptı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI

Zincirleme trafik kazasında sürücü Recep Kara ile Merve Kara ve Hatice Kara çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattı.