Kamyona çarptılar, kaskları sayesinde hayata tutundular

Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Ulualan mevki yan yolda motosiklet kazası meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki Cemalettin Keskin’in kullandığı motosiklet, yolun sağ tarafındaki kamyona arkadan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Cemalettin Keskin (17) ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Hasan Keskin (14) 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
KASKLARI 2 KARDEŞİ HAYATTA TUTTU
Kullanılamaz hela gelen motosikletteki 2 kardeşin başlarındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattıkları öğrenildi. Öte yandan motosikletin arkadan çarptığı kamyonun kaza nedeniyle yolun sağında durduğu belirlendi.
Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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