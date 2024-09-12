Yaşar Güler istifa mı ediyor? Saray’ın ‘derin kulağı’ açıkladı

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, son yazısında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in istifa edeceği iddiasını değerlendirdi.

Selvi, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in istifa etmek üzere olduğu şeklindeki haberlere ise prim verilmiyor. Asılsız haberler deniliyor. Güler, kabine toplantısında bu konuyla ilgili bilgilendirme yapmış. Ardından da Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere Gürcistan’a gitmişti. Yaşar Paşa görevinin başında. İstifa hazırlığı yapması ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifasının istenmesi gibi bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

“ARKASINDA TABUR KIDEMLİSİ TEĞMEN VAR”

Teğmenlerin geleneksel kılıçlı yeminini “korsan” olarak nitelendiren Selvi, dönem birincisi olup diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alan Ebru Teğmen’i hedef aldı.

Ebru Teğmen’in yemini organize ettiğini iddia eden Selvi, olayların arkasındaki asıl ismin ise “Tabur kıdemlisi” bir teğmenin olduğunu yazdı.

“EMEKLİ SUBAYLARLA İRTİBATLARI İNCELENİYOR”

Selvi, “Dışarıdaki bağlantılarının da üzerinde duruluyor. Emekli subaylarla irtibatları inceleniyor. 2016’dan beri edilmeyen yeminin ezberlendiği ve provokasyonun yapıldığı söyleniyor. Provayı izinli oldukları zaman dışarıda yaptıklarının üzerinde duruluyor” ifadelerine yer verdi.