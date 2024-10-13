Yaşar Kemal anıldı

Çankaya Belediyesi, Yaşar Kemal Vakfı ve Karikatürcüler Derneği iş birliğiyle Yaşar Kemal anısına bir etkinlik düzenledi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen belgesel, film gösterimi, karikatür ve fotoğraf sergisinden oluşan etkinliğe, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı.

Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal anısına Karikatürcüler Derneği ve Yaşar Kemal Vakfı iş birliğiyle bir etkinlik düzenledi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte yazarın hayatı ve eserlerine dair belgesel ve Aydın Orak'ın yönetmenliğini yaptığı "Yaşar Kemal Efsanesi" film gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından Kemal'in portre karikatürleri ve fotoğraflarından oluşan serginin açılışı yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in katılımıyla gerçekleşen sergi açılışında Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban ve Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker de yer aldı. Başkan Güner, usta yazarın hayat arkadaşı Baban'a plaket ve çiçek takdim etti. Belgesel gösterimi ve sergi açılışına sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi.

Yaşar Kemal Karikatürleri ve Fotoğraf Sergisi, 20 Ekim'e kadar Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.