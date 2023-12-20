Yaşayan değerlerimiz sevenleriyle kucaklaştı

İzzet Altınmeşe, Belkıs Akkale ve Kubilay Dökmetaş’ın Yaşayan Değerlerimiz Ödülünü aldığı programda, müzik alanında Nida Bağlama Dörtlüsü, resim de Ayla Koç ve Ayşen Can, fotoğrafta Seviye Fenerci, halk danslarında Mahmut Güner ve sanata katkı sunan işadamı dalında da Hilmi Nakipoğlu’na Onur Ödülleri takdim edildi.

TRT Sanatçısı ve Kardelen Sanat Derneği Denetim Kurulu Başkanı olan Neşe Dilekçioğlu, Aşık Sinem Bacı, Yusuf Ziya Leblebici, Yağmur Yalçın ve Sefer Kocakaya’nın da sahne aldığı program ödül, konser, sergiyle dopdolu geçti.

İzzet Altınmeşe, Belkıs Akkale ve Kubilay Dökmetaş’ın muhteşem sahne performansları izleyicileri büyülerken, sahnedeki konuşmalarıyla da halkla bütünleştiler.

Program, Aşık Veysel Fotoğraf sergisi ve kokteylle açılırken, girişte izleyiciler bir engelli okuluna kütüphane yapılması için kitaplarını bağışladılar. UNESCO’nun 2023 yılını Aşık Veysel Yılı ilan etmesi üzerine düzenlenen şiir yarışmasının da ödüllerinin dağıtıldığı program Yaşayan Değerlerimiz ve Onur Ödülleriyle birlikte müzik ve şiir şölenine dönüştü.

Kardelen Sanat Derneği’nin, 2 yıl önce başlattığı ve engelli çocuklara sanat eğitimi verdiği Engelsiz Sanat Projesinde ortak olduğu Beş Nokta Otizm Yaşam Derneği ve Divriği Bayırlı Köyü Derneğiyle birlikte imza attığı program, siyasetçiler ve konuk sanatçılardan ilgi görürken yoğun bir katılım sağlandı.

Programın sunuculuğunu ise Yusuf Ziya Leblebici ve Yağmur Yalçın yaparken, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Lütfi Özenç, Yeniçağ Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Ahmet Yabuloğlu, Çankırılılar Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Can ve birçok STK temsilcisi de katılımcılar arasındaydı.