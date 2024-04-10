Yasemin Özilhan’ın 108 bin TL’lik elbisesi

39 yaşındaki Özilhan yıllar geçse de güzelliği ve düzgün fiziğiyle sürekli gündem olmayı başarıyor. Özilhan’ın giydiği kıyafetler ise olay olmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından Bodrum tatilinde çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Özilhan’ın yaptığı kombinin fiyatı takipçilerini şaşkına çevirdi.

Yasemin Özilhan'ın Green Smock Top marka body'si 7700, Balloon Skirt marka eteği 3400, Artois PM Bag marka çantası ise ve 85 bin 700 TL değerinde.

Özilhan’ın bu şıklığının toplam bedeli tam 108 bin TL.