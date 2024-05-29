Yaşını öğrenenler şok geçirdi

Yaşını öğrenenler şok geçirdi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Vera Wang, Pazartesi günü Instagram'da güneşli Hamptons fotoğraflarını paylaşırken beyaz tek parça mayoyla hayranlarını büyüledi. 74 yaşındaki moda tasarımcısının fiziği göz kamaştırdı.

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Yaşını öğrenenler şok geçirdi 1

İkonik gelinlik tasarımcısı, tramplende birkaç farklı poz verirken fotoğraflarda kare yakalı ve spagetti askılı sade beyaz mayo giydi.

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Yaşını öğrenenler şok geçirdi 2

Mayolarıyla omuzlarına kadar uzanan kristal küpeleri ve büyük boy siyah tonlarını taşıyan Wang, sosyal medya gönderisiyle hayranlarından tam not aldı.

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Yaşını öğrenenler şok geçirdi 3

Birkaç fotoğrafta bacaklarını ve kristal kaplı Miu Miu terliklerini göstermek için uzanarak poz veren Vera Wang, böylelikle klasik kırmızı pedikürünü de ortaya çıkartmış oldu.

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Yaşını öğrenenler şok geçirdi 4

Bir hayran gönderinin altına "Zaman, önünde eğilir ve hareket etmeyi bırakır" yorumunu yaparken, pek çok hayranı da onun yaşlanmayan görünümü karşısında şok olduklarını ifade etti.

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Yaşını öğrenenler şok geçirdi 5

Wang, Ekim 2023'te Page Six Style'a "Dietin benim hayatımda yeri yok. Haftada bir kaç kez McDonald's yiyorum" diye konuşmuştu.

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Tasarımcının bugüne kadar yaptığı çoğu paylaşımda, havuzunun yanında poz vermesi dikkat çekiyor.

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Yaşını öğrenenler şok geçirdi 7

Wang'ın son gönderisinde görülen mayonun, 2023 yılbaşı gecesinde paylaştığı beyaz mayoyla aynı olduğunu savunanlar olsa da ünlü tasarımcı bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

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Yaşını öğrenenler şok geçirdi 8

Pek çok hayranı, fotoğraflarının altına yaptığı yorumlarda yıldızın yetmişli yaşlarında olamayacağını söyleyerek ona övgüler dizdi.

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Yaşını öğrenenler şok geçirdi 9

Wang, 72 yaşında olmasına rağmen fiziğinin bozulmamış olmasını her gün en az iki saat yüzmesine borçlu olduğunu söylüyor.

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