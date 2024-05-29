Yaşını öğrenenler şok geçirdi

İkonik gelinlik tasarımcısı, tramplende birkaç farklı poz verirken fotoğraflarda kare yakalı ve spagetti askılı sade beyaz mayo giydi.
Mayolarıyla omuzlarına kadar uzanan kristal küpeleri ve büyük boy siyah tonlarını taşıyan Wang, sosyal medya gönderisiyle hayranlarından tam not aldı.
Birkaç fotoğrafta bacaklarını ve kristal kaplı Miu Miu terliklerini göstermek için uzanarak poz veren Vera Wang, böylelikle klasik kırmızı pedikürünü de ortaya çıkartmış oldu.
Bir hayran gönderinin altına "Zaman, önünde eğilir ve hareket etmeyi bırakır" yorumunu yaparken, pek çok hayranı da onun yaşlanmayan görünümü karşısında şok olduklarını ifade etti.
Wang, Ekim 2023'te Page Six Style'a "Dietin benim hayatımda yeri yok. Haftada bir kaç kez McDonald's yiyorum" diye konuşmuştu.
Tasarımcının bugüne kadar yaptığı çoğu paylaşımda, havuzunun yanında poz vermesi dikkat çekiyor.
Wang'ın son gönderisinde görülen mayonun, 2023 yılbaşı gecesinde paylaştığı beyaz mayoyla aynı olduğunu savunanlar olsa da ünlü tasarımcı bu iddiaları kesin bir dille reddetti.
Pek çok hayranı, fotoğraflarının altına yaptığı yorumlarda yıldızın yetmişli yaşlarında olamayacağını söyleyerek ona övgüler dizdi.
Wang, 72 yaşında olmasına rağmen fiziğinin bozulmamış olmasını her gün en az iki saat yüzmesine borçlu olduğunu söylüyor.