Yaşlanmaya karşı doğal kalkan

Fazla bekletmek acı tat oluşmasına neden olabilir. Soğuk demleme yöntemi ise daha yumuşak bir içim sunar: Yeşil çay yaprakları soğuk suya eklenip buzdolabında bekletilir. Limon, nane veya bal gibi doğal aromalarla zenginleştirilebilir.

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI

Kalp Sağlığına Etkisi: 2022 yılında yapılan bir araştırma, düzenli yeşil çay tüketiminin kan basıncını düzenlediğini ve kolesterol seviyelerini düşürerek kalp hastalıkları riskini azalttığını ortaya koymuştur.

Metabolizma ve Yağ Yakımı: Aynı yıl yayımlanan başka bir çalışma, yeşil çayın metabolizmayı hızlandırdığını ve egzersizle birlikte abdominal yağlanmayı %44 oranında azaltabileceğini göstermiştir.

Antioksidan Gücü: Yeşil çay, epigallokateşin gallat (EGCG) adlı güçlü bir antioksidan içerir. Bu madde serbest radikalleri nötralize ederek hücre hasarını önler ve yaşlanma etkilerini geciktirir.

Yeşil çay sade tüketilmeli. Kafein hassasiyeti olan kişiler dikkatli tüketmeli. İlaç kullananlar için doktor önerisiyle tüketilmeli.

Bir sağlık bilimci, yeşil çayın kateşin içeriği sayesinde nörodejeneratif hastalıklara karşı koruyucu etkiler sunduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde etkileyerek sindirim sistemini destekler.

Yeşil çay, genel olarak güvenli olsa da aşırı tüketim karaciğer üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Günde 1 fincandan fazla tüketilmemeli