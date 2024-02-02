Yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Yaşlı adam yangında hayatını kaybetti
Muğla’nın Ula ilçesinde yalnız yaşadığı evde çıkan yangında 89 yaşındaki Ali Demir hayatını kaybetti.

Ula’nın Kızılyaka Mahallesi’nde bulunan müstakil evde, bugün saat 11 sularında yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımların sebep olduğu yangın kısa sürede tüm evi kapladı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 89 yaşındaki Ali Demir’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ali Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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