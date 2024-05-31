Yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Bolu'da, Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir yaya geçidinde yaşanan trajik olayda, İsmail Kahraman (79) isimli adam, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.30 civarında meydana geldi. İddiaya göre, yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan Kahraman'a, Ahmet T. yönetimindeki 41 LA 684 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam havada takla atarak yola savruldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ancak yapılan müdahalede Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, İsmail Kahraman'ın yolun karşısına geçmeye çalışırken araçların gelip geçtiği yaya geçidinde beklediği görülüyor. Ardından hızla yaklaşan bir aracın Kahraman'a çarpması ve onu havaya savurması kameraya yansıdı. Bu korkunç anlar, otomobilin ön camının patlaması ve Kahraman'ın savrulmasıyla birlikte net bir şekilde görülebiliyor.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Kahraman'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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