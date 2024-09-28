Yaşlı adamı sokak ortasında döven kişi tutuklandı

Osmaniye'de 75 yaşındaki kişinin sokakta dövülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Mustafa Özden Ortaokulu'nun yanında gerçekleşti. Ömer Ü., sokak ortasında tartıştığı 75 yaşındaki Mehmet D.'yi bir anda dövmeye başladı. Tekme ve yumruklarla Mehmet D.'ye tartaklayan Ömer Ü., küfürler savurdu. Mehmet D.'nin darp edildiği anlar, cep telefonuyla belgelendi. İl Emniyet Müdürlüğü birimleri, yaşlı adamı darbeden Ö.Ü. ile olayı cep telefonuyla kaydeden K.Ü'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Ü. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, K.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.