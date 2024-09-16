Yaşlı çiftin evi taşlandı otomobili kundaklandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşanan olayda, yaşlı bir çiftin otomobili uyudukları sırada kundaklandı ve evlerinin camları taşlanarak kırıldı. 12 Eylül gecesi Yukarı Karaca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Necmettin (70) ve Zehra (65) Siriş çifti, evlerinin camına atılan taşın sesine uyanarak büyük panik yaşadı.

Dışarı çıkan çift, park halindeki otomobillerinin ateşe verildiğini ve camlarının kırıldığını fark etti. Kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalışan çift, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek aracı söndürdü, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Necmettin Siriş, olay anında büyük korku yaşadıklarını ifade ederek, "Sabah namazını kılıp tekrar uyumak için yatağa girdim. Saat 05.00 sıralarında bir ses duydum ve yataktan fırladık. Dışarı çıktığımda aracın üzerindeki brandanın yandığını gördüm. Aracın camları kırılmıştı ve alevler neredeyse benzin deposuna ulaşacaktı. Patlama olabilirdi" dedi.

Zehra Siriş ise olayın faillerinin yakalanmasını isteyerek, "Sesleri duyunca hemen uyandık. Eşim dışarı çıktı, ben ise korkudan biraz bekledim. Aracın üzeri yanmıştı, branda erimişti. Bu olayı gerçekleştirenin bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Çift, zarar gören otomobillerini tamir ettirirken, olayın tekrarlanmasından endişe duyduklarını belirtti.