Yaşlı kadın minibüsün altında ezilmekten son anda kurtuldu

Kaynak: İHA
Yaşlı kadın minibüsün altında ezilmekten son anda kurtuldu
Bayburt’ta kaldırımdan inen kadına minibüs çaptı. Kazada yaşlı kadın ezilmekten son anda kurtuldu.

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında kaldırımdan inen kadına minibüs çarptı. Yere savrulan kadın, ezilmekten kıl payı kurtuldu.

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Karşıya geçmek için kaldırımdan inen 60 yaşındaki A.G'ye, S.Y. idaresindeki minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırım kenarına savrulan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

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Olayı 112'ye bildiren vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boyunluk takılarak sedyeye alınan kadına ilk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla yaralı olarak atlatan A.G., tedavisi yapılmak üzere ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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