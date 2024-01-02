Yaşlı kadını 550 bin lira dolandırdı. Jandarmadan kaçamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Yaşlı kadını 550 bin lira dolandırdı. Jandarmadan kaçamadı
Balıkesir'de yaşlı kadını 550 bin lira dolandıran şüpheli, otoyolda jandarmadan koşarak kaçmaya çalıştı. Jandarma tarafından 1 saatte yakalandı.

Kemal Özgüler / Balıkesir - Yeniçağ

Bandırma'da yaşayan 68 yaşındaki H. G. isimli kadını, adınız cinayete karıştı diyerek dolandıran ve 550 bin liralık altınlarını alan 36 yaşındaki T. O. bir saat içinde yakayı ele verdi.

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Kamera takibiyle tespit edilen şüpheli şahsın yakalanması amacı ile Bandırma giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu.

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Jandarma tuzağına doğru ilerleyen şüphelinin aracı kenara çekildi.

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Şüpheli yakalanacağını anlayınca otomobilden inip koşarak kaçmaya çalıştı ancak kısa süreli kovalamacanın ardından üzerindeki altınlarla yakalandı.

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Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler sürüyor.

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