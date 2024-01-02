Yaşlı kadını 550 bin lira dolandırdı. Jandarmadan kaçamadı

Kemal Özgüler / Balıkesir - Yeniçağ

Bandırma'da yaşayan 68 yaşındaki H. G. isimli kadını, adınız cinayete karıştı diyerek dolandıran ve 550 bin liralık altınlarını alan 36 yaşındaki T. O. bir saat içinde yakayı ele verdi.

Kamera takibiyle tespit edilen şüpheli şahsın yakalanması amacı ile Bandırma giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu.

Jandarma tuzağına doğru ilerleyen şüphelinin aracı kenara çekildi.

Şüpheli yakalanacağını anlayınca otomobilden inip koşarak kaçmaya çalıştı ancak kısa süreli kovalamacanın ardından üzerindeki altınlarla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler sürüyor.