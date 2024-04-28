Yaşlı kadının İmamoğlu sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Yaşlı kadının İmamoğlu sevgisi sosyal medyada gündem oldu
Bir genç, babaannesinin Ekrem İmamoğlu sevgisini çektiği videoyla paylaştı. Babaannesinin samimi tavrı beğeni topladı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, içinde sıcacık bir aile hikayesi barındırıyor. Bir genç, babaannesinin evindeki her yerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının bulunduğunu gösteriyor. Babaannesine neden her yerde İmamoğlu'nun fotoğraflarını astığını soran genç, babaannesinin yanıtıyla gülümsetiyor. Babaanne, "Her yere koydum, Ekrem'i seviyorum ben yavrum" diyerek sevgisini dile getiriyor. Bu samimi ve sevgi dolu an, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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