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Yat yere. Çeteye şafak operasyonu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde polis ‘Dündarlar’ çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda çete üyeleri yere yatırılarak elleri arkadan kelepçelendi. Gözaltına alınan 14 kişiden aralarında çete liderinin de olduğu 8 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 07:09
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Yat yere. Çeteye şafak operasyonu

Yat yere. Çeteye şafak operasyonu
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İHA'nın haberine göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Büro Amirliği ekipleri, 15 Mart Çarşamba günü ‘Dündarlar’ olarak bilinen çeteye yönelik operasyon düzenledi. 

Şafak vakti 21 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Çete üyeleri yere yatırılarak elleri arkadan kelepçelendi. Yapılan baskınlarda aralarında çete lideri K.D.’nin de bulunduğu 14 kişi yakalandı. 

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 576 mermi ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çete lideri ile birlikte 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

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