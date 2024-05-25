Yatağan’da feci kaza: 1’si ağır 4 yaralı

Kaynak: İHA
Yatağan’da feci kaza: 1’si ağır 4 yaralı

Muğla’nın Yatağan ilçesi Turgut kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde 42 AVV 30 plakalı otomobilin sürücüsü H.B’nin direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşaktaki bariyerlere çarpması sonucu gerçekleşti.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 4 kişiden üçü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, bir kişi araç içinde sıkıştı. Sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı ve yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

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