Yatağını aldı restorana kuruldu. 5 yıldızlı otelde görülmemiş protesto

Mevsim normallerinin üstüne çıkan sıcaklıklar yüksek nemle birleşince çekilmez bir duruma geldi. Evden çıkmakta bile zorlanan vatandaşlar klimalara sığındı.

Yüksek hava sıcaklıklarından tatilciler de olumsuz etkilendi. Antalya’da yaşanan bir olay görenleri hayrete düşürdü.

Antalya’nın Serik ilçesinde bir otelde tatil yapan vatandaş odasındaki klimanın arızalı olmasından şikayetçi oldu. Otel yönetimi ile tüm görüşme talepleri sonuçsuz kalan vatandaş bir Rus turistin bağırıp çağırınca kliması çalışan bir odaya yerleştirildiğini gördü.

Yaşadıklarına isyan eden ilginç bir protestoya imza attı. Odasındaki yatağı alan vatandaş otelin restoranına inip uzandı. Protestodan kısa süre sonra gelen otel yetkilileri, vatandaşla görüşerek sorunu çözdü.

Sosyal medyada gündem olan videoda yaşadıklarını anlatan vatandaş, gece 2 saat aralıkla yetkililer ile görüşmek istese de kimseye ulaşamadığını anlattı.