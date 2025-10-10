Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, konser soruşturması çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etmesine, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk resmi tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin adil ve hakkaniyetli ilerlemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Karabat, CHP'li belediye başkanlarının soruşturulmaktan çekinmeyeceğini belirterek, "Bizim hiçbir belediye başkanımız soruşturulmaktan imtina etmez ama her şeyin hakkaniyetli ve adaletli olması gerekir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat, "Biz Mansur Yavaş'a inanıyoruz. Sadece biz değil, bütün Türkiye Mansur Yavaş'a inanıyor." ifadelerini kullandı.

Karabat, geçmişteki bazı adli süreçleri hatırlatarak, mevcut durumdaki usulün doğru olduğunu, ancak içeriğin de doğru yolları takip etmesi gerektiğini belirtti. Karabat, "Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere çok sayıda belediye başkanımız tutuklandı. Ama buralarda burada olduğu gibi soruşturma izni istenmedi. Yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı usulen doğru bir işlem yapmakla birlikte umarım içerik olarak da doğru yolları takip eder" ifadelerini kullandı.

ALİ MAHİR BAŞARIR: SİZDEN KORKAN SİZİN GİBİ OLSUN

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Mansur Yavaş ile ilgili gelişmeye tepki gösterdi.

Başarır, sosyal medya hesabından "Yine iktidara yakın medyadan öğrendik… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser soruşturması için Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Görevi kötüye kullanma gerekçesiyle istenen bu izin hukuki değil, apaçık siyasidir. Bugüne kadar öğrencinin, emeklinin, garibanın yanında olan Mansur Yavaş’ın sonuna kadar arkasındayız. Siz, Ankara halkının vicdanına soruşturma açmaya çalıştığınızın farkında mısınız! Sizden korkan sizin gibi olsun!" dedi.

MURAT EMİR: ANKARA'YI PARSEL PARSEL SATANLAR...

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Yavaş ile ilgili istenen soruşturma Ankara’nın gelirini Ankaralıya geri veren, başkentimizi fetret devrinden çıkaran ABB Başkanımız Mansur Yavaş’ın yanındayız, sonuna kadar arkasındayız. Hesap soracak yer arıyorsanız yanlış kapıdasınız. O kapı, Ankara’yı parsel parsel satanların kapısıdır" dedi.

TANAL: SANDIKLA GELENİ KUMPASLA GÖNDEREMEZSİNİZ

Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili yaşanan gelişmeye yönelik olarak bir paylaşım yaptı.

Tanal takipçilerine "Yargı sopasıyla demokrasiye ayar veremezsiniz. İktidara yakın medya üzerinden sızdırılan haberlerle öğrendik ki; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş hakkında “konser soruşturması” bahanesiyle İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istemiş. Bu girişim hukukun değil, siyasetin talimatıdır. Anayasa’nın 2. maddesinde tanımlanan “hukuk devleti” ilkesi, keyfi ve seçici soruşturmalarla çiğnenmektedir. Yerel yönetimlerin özerkliğini güvence altına alan Anayasa’nın 127. maddesi, bu tür siyasi operasyonlarla fiilen askıya alınmaktadır. Mansur Yavaş’ın tek “suçu”; ihaleyi yandaşa değil, hizmeti halka vermesidir. Suçladığınız şey görevini yapmak, Ankara halkına hesap vermektir. Bugün hedefiniz Mansur Yavaş, yarın halk iradesidir. Unutmayın: Sandıkla geleni, kumpasla gönderemezsiniz. Bu millet, iradesine sahip çıkmayı iyi bilir. Hukuku siyasete kalkan yapanlar, bir gün o kalkanın altında kalır." diyerek seslendi.



''MİLLET KİMİN DÜRÜST ÇALIŞTIĞINI, KİMİN CEBİNİ DOLDURDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYOR''



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de soruşturma izni istenmesine sert çıktı. Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Mansur yavaş, Bir emeklinin “bugün de kesilmedi çok şükür” dediği ödenmiş su faturasıdır. Eczanede eli cüzdanına gidip geri dönenin, sessizce aldığı ilaçtır. Mahalle bakkalında utancını yutan garibanın, kapatılmış veresiye defteridir. millet kimin dürüst çalıştığını, kimin cebini doldurduğunu çok iyi biliyor. hiç merak etmeyin. Görüyor, biliyor, not ediyor. Ankara’yı yıllarca parsel parsel satanlara tek bir soruşturma açılmıyor. Tam anlamıyla SİYASİ bir soruşturma için aceleyle düğmeye basılıyor. 24 Eylül’de tek tek anlattı Mansur Başkan, bütün iftiralarınızı suratiniza çarpti. Yetmedi Ankaralı, 31 Mart’ta yüzde 60.43’lük tokadı attı zaten. O tokat sadece bir seçim sonucu değildi. Yolsuzluğa, kibire, kumpasa atılan bir tokattı. Kuyruk acınızı anlıyoruz ama bu gol çıkmaz. BUNU BİLİN. Rezaletin kitabını yazıyorsunuz. Ankara Mansur başkanının yanında, Bizler onun sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı.







''EKREM İMAMOĞLU’NDAN SONRA SIRANIN EN GÜÇLÜ OLASI RAKİBİ MANSUR YAVAŞ‘A GELMEYECEĞINI DÜŞÜNMEK BU İKTİDARİ TANIMAMAK OLURDU''

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma talep edilmesine tepki gösterdi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzunca bir süredir olası siyasi rakiplerini yargı mekanizması ile saf dışı ettiği konuşulan iktidar, bu iddiayı doğru çıkarmak için elinden geleni arkasına koymuyor. Kendisini İstanbul’da defalarca mağlup eden Ekrem İmamoğlu’ndan sonra sıranın en güçlü olası rakibi Mansur Yavaş‘a gelmeyeceğini düşünmek bu iktidarı tanımamak olurdu. Siyasetçilerin rakipleri yine siyasetçilerdir, yargı mensupları değil. Kendine güvenmiyorsan, millete inanmıyorsan niye siyaset yapıyorsun? Er meydanından kaçarak siyaset yapılmaz, adliye koridorlarında siyaset dizayn edilmez. Siyaset mertçe yapılır, başkalarının omuzlarının arkasından ateş ederek de o makamlardan kalınmaz.. Eğer az biraz kendinize güveniniz varsa buyrun er meydanına, koyun sandığı ak koyun kara koyun belli olsun." ifadesini kullandı.

''BU SORUŞTURMA İZNİ, ÖĞRENCİNİN İÇTİĞİ BİR KAP SICAK ÇORBAYADIR''

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma talep edilmesine tepki gösterdi.

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’yı parsel parsel satanlar ifadeye bile çağrılmazken, 31 Mart’ta Ankara’da 10 kişiden 6’sının oyunu almış bir belediye başkanına, Ankara’ya ve Ankaralılara hizmetin ta kendisine soruşturma izni isteniyor. Ankara’yı 23 yıllık Gökçek esaretinden kurtarıp sosyal belediyecilikle buluşturan Mansur Yavaş Başkanımıza soruşturma izni istendiğini duyuran ise yandaş medya…

Bu soruşturma izni, Mansur Yavaş'a değil, Ankaralıların iradesinedir. Bu soruşturma izni emekliye verilen sosyal yardıma, kömür yardımınadır. Bu soruşturma izni bayramdan bayrama bile et yüzü görmeyen sofralara verilen et desteğinedir. Bu soruşturma izni, öğrencinin içtiği bir kap sıcak çorbayadır.

Şeffaflıktan ve dürüstlükten taviz vermeyen, halka hizmetten başka bir amacı olmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın yanındayız. Siyasi kumpaslarınıza hukuki gerekçeler uydurarak başkanlarımızı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni geri adım attıracağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz!"



''BUGÜN ONA ÇAMUR ATANLARIN MİLLETMİZİN VİCDANINDA HİÇBİR KARŞILIĞI YOKTUR.''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma talep edilmesine tepki gösterdi.

Taşcıer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma izni istediği Sayın Mansur Yavaş’ın siyasetteki tek sermayesi dürüstlüğüdür. Bugün ona çamur atanların milletmizin vicdanında hiçbir karşılığı yoktur. Ankaralı bilir ki, Mansur Yavaş'ın hayatı da, siyaseti de şeffaftır. Bu millet, dürüst bir yöneticiyi kimin karalamaya çalıştığını gördüğü gibi kimin halkın hakkını savunduğunu da çok iyi bilir. O çamur, atanın elinde kalır. Dürüstlük karşısında kirli siyaset er ya da geç tarihin çöplüğünde kaybolur gider." ifadesini kullandı.