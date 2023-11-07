Yaya geçidinde TIR'ın çarptığı yaşlı adam öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, öğle saatlerinde Uluslararası İpekyolu üzerindeki Dedeman Kavşağı'nda kaza meydana geldi.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Davut Başboğa'ya çarptı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Başboğa ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

TIR şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.