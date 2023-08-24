Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

İstanbul'un Şişli ilçesi İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, yayalara yol vermeyen sürücülerin tespit edilmesi için denetim gerçekleştirildi.

Yıldızposta Caddesi girişinde bulunan yaya geçidinde bekleyen dron ekibince yayaya geçiş hakkı vermeyen sürücüler tespit edildi ve 200 metre ilerideki unsurlara bildirdi. Denetim noktasındaki ekipler, kurallara uymayan 7 sürücüye bin 979’ar TL’den toplam 13 bin 853 TL ceza yazdı.

SUÇU TABELAYA ATTI

Yaya geçidinde yayalara yol vermediği tespit edilen bir sürücü, denetim noktasının gerisinde bulunan “Dron ile Trafik Denetimi” tabelasının dikkatini dağıttığını öne sürdü. Ceza yiyen sürücü, “Oraya tabela koymuşlar, ben ona bakarken yaya geçidinde durmamışım. O zaman onu oraya koyma. Tabela beni yanıltamaz mı yani? Ben o tabelayı ilk kez gördüm orada. Bu yoldan her gün geçiyorum. Burada yaya geçidi olduğunu biliyorum. Ben bütün yaya geçitlerinde duruyorum. Orada tabela ilgimi çekti. Bu zamana kadar öyle bir tabela görmedim ki” diyerek kendini savundu.

Yaya geçitlerinde gerçekleştirilen denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.