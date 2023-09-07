Yayaya çarpan sürücü otomobili bırakıp kaçtı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Oruçreis Mahallesi Ayancık Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında; C.G. idaresindeki otomobil ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zeynep K.’ya çarptı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan Zeynep K.’yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Zeynep K. hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobilini olay yerinde bırakarak kaçan C.G.’nin polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.