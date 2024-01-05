Yayaya yol vermediği için ceza kesilen sürücü. 'Sosyal medyaya atın da izleyelim makarayı'

Kaynak: DHA
Yayaya yol vermediği için ceza kesilen sürücü. 'Sosyal medyaya atın da izleyelim makarayı'
Kadıköy’de yayaya yol vermediği gerekçesiyle sivil trafik ekiplerinin denetimine takılan bir sürücü kendisine yazılan cezanın ardından, ”Haberlerde hep görüyordum başıma geldi. Sosyal medyaya atın da izleyelim” dedi.

Kadıköy’ün Söğütlüçeşme Caddesi'nde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlere drone ile havadan destek verilirken,sürücü Ayhan Çoban’ın kullandığı otomobilin yayalara yol vermediği drone ile tespit edildi.

“HABERLERDE HEP GÖRÜYORDUM BAŞIMA GELDİ. SOSYAL MEDYAYA ATIN DA İZLEYELİM”

Polis ekipleri tarafından durdurulan otomobil sürücüsü Ayhan Çoban’a yayalara yol vermediği için 3 bin 135 TL ceza yazıldı. Yazılan cezaya sonrası konuşan Çoban,

”Haberlerde görüyordum başıma da geldi. Yayayı geç fark ettim. Sosyal medyaya atın da izleyelim. Yapacak bir şey yok denetimler doğru bir şey. Allahtan emniyet kemeri takılıydı. Yoksa ondan da ceza yerdik” ifadelerini kullandı.

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