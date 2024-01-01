İzmir’de yeni yılın ilk trafik cezası kesildi, alkollü sürücü 'Alkolmetre arızalı' dedi

Kaynak: DHA
İzmir’de yeni yılın ilk trafik cezası kesildi, alkollü sürücü 'Alkolmetre arızalı' dedi
İzmir'de yeni yıl kutlamaları nedeniyle yapılan denetimlerde otomobil sürücüsü Ferhat Y.'nin 1.29 promil alkollü olduğu tespit edildi. 6 bin 735 TL ceza uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konulan Ferhat y., yaşanan olay sonrası alkolmetre cihazının arızalı olduğunu iddia etti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli trafik polisleri, yeni yıl kutlamaları kapsamında kentin birçok noktasında geniş önlemler alarak incelemelerde bulundu. Yapılan denetimlerde yılın ilk cezası Alsancak Gar’da polis ekipleri tarafından durdurulan 45 AAZ 731 plakalı otomobilin sürücüsü Ferhat Y.'ye kesildi. Alkolmetreyle yapılan alkol kontrolünde, Ferhat Y. 1.29 promil alkollü çıktı. Yılmaz’a 6 bin 735 TL idari para cezası kesilirken, 6 ay ehliyetine el konuldu. Otomobili ise geçici olarak trafikten men edildi.

"ALKOLMETRE ARIZALI"

Alkol alarak otomobil kullanan Ferhat Y., cihazın yanlış ölçüm yaptığını iddia etti. Alkollü olduğunu kabul eden Yılmaz, “Valla abi çok bir şey almadık ya 4-5 bira filan aldık. Bence arızalı abi” dedi.

Otomobilin arka koltuğunda oturan Ferhat Y.'nin arkadaşları ise, “Emniyetimizden Allah razı olsun yakalandık. Yapacak bir şey yok” dedi.

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izmirde-yilin-ilk-cezasi-kesildi-alkollu-surucu-cihazinarizali-oldugunu-iddia-etti-9753-dhaphoto2-1.jpg

izmirde-yilin-ilk-cezasi-kesildi-alkollu-surucu-cihazinarizali-oldugunu-iddia-etti-9753-dhaphoto3-1.jpg

izmirde-yilin-ilk-cezasi-kesildi-alkollu-surucu-cihazinarizali-oldugunu-iddia-etti-9753-dhaphoto3.jpg

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