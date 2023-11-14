Trafik cezası, MTV ve gelir vergisi olanlara kötü haber: Resmi Gazete'de yayınlandı

Trafik cezaları, pasaport ve ehliyet ücretleri, vergi düzenlemeleri ve devlete karşı ödemesi yapılan birçok ödemelerin fiyatlarının yükseldiği ortaya çıktı.

TÜİK'in enflasyon verileri sonucunda belirlenen yeniden değerleme oranının yanı sıra, devlete karşı ödenecek borçlar için uygulanacak gecikme faizine ise hükümet karar verebiliyor.

Yapılan yeni düzenleme ile gecikme zammı oranı yüzde 2.5'dan yüzde 3.5'a yükseltildi. Yeni kararlar 14 kasım itibariyle yürürlüğe gireceği aktarıldı.

RESMİ GAZETE KARARLAR YAYINLANDI

14 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kanunlara göre son olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde yapılan yüzde 1 oranındaki artışla 2.5 seviyesine getirilen gecikme faizleri, bugün itibarıyla yüzde 3.5'e yükseltildi.

Ödenecek olan oranın, devlete karşı ödenmesi gereken, yapılandırılmamış ve son ödeme tarihi geçmiş tüm borçlar için geçerli olacağı duyuruldu.