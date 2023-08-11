Yayılan o salgın antibiyotiğe karşı duyarlı mı?

Giderek artan enfeksiyon salgınıyla kullanılan reçetesiz göz damlalarının bağlantılı olduğu tortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

KAYNAK: AA
Yayılan o salgın antibiyotiğe karşı duyarlı mı?

Amerika'da giderek yayılan enfeksiyon salgınını 1 kişinin ölümüne sebep olduktan sonra uzmanlar tarafından kritik uyarılar geldi.
Enfeksiyonlar oldukça bulaşıcı olarak hastayı ve çevresini etkisi altına alabiliyorlar. Oldukça riskli durumlara yol açan enfeksiyon hastalıklarından korunmak için hijyene ve kullanılan ilaçlara dikkat etmek gerekiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, ülkede 1 kişinin ölümüne neden olan, şu ana kadar 12 eyalette 55 kişi de görülen enfeksiyon salgını hakkında uyarı yapıldı.

REÇETESİZ GÖZ DAMLALARI

Enfeksiyonlara "Pseudomonas aeruginosa" adlı bir bakterinin neden olduğuna ve endişe verici şekilde standart antibiyotik tedavisine direnç gösterdiğine dikkat çekildi. Açıklamada, sağlık araştırmacılarının söz konusu enfeksiyon ile reçetesiz satılan göz damlaları arasında ilişki tespit ettiği kaydedilerek insanlara göz sulandırıcı suni damla kullanmamaları konusunda tavsiyede bulunuldu.

Bakterilerin, özellikle EzriCare Suni Damla adlı markanın şişelerinde tespit edilmesi üzerine söz konusu şirket, salgın ile ürünleri arasında bir bağ olduğu yönünde ellerinde bilgi olmadığı ancak tedbir olarak satışları durdurdukları ve CDC yetkilileri ile yakın çalışacakları açıklamasında bulundu.

(AA)

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