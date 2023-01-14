﻿Yaylada koyunlarıyla birlikte 3 gün mahsur kalan aileyi ekipler kurtardı

Antalya’da, önceki günlerde başlayan sağanak ve kırsal bölgelerdeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji'nin fırtına uyarısı vermesi üzerine önlemleri artırıp bekleyişe geçen Konyaaltı Belediyesi ekipleri, yaylalardaki kar yağışı ile birlikte harekete geçti.

Ekipler, kırsal bölgelerde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açıp tuzlama çalışması yaparken, bir yandan da merkezde yaşanan şiddetli yağışın olumsuz etkilerine müdahale etti. Yayla yollarında mahsur kalan vatandaşların yardımına koşan ve kara saplanan araçları kurtaran Konyaaltı Belediyesi ekipleri, 3 gündür Feslikan Yaylası’nda mahsur kalan Fikri Bayık’ın imdadına da koştu.

'Ani kar yağışı nedeniyle mahsur kaldık'

Ani kar yağışı nedeniyle ailesi ve 300’e yakın hayvanıyla Feslikan Yaylası’na yakın bir mevkide mahsur kaldığını belirten hayvan üreticisi Fikri Bayık şöyle konuştu:

“Feslikan yaylasında kışların biraz kurak geçmesiyle aşağıya inmek için geç kaldık. Ani kar yağışı nedeniyle de üç gün mahsur kaldık. Konyaaltı Belediyesi'ne ve diğer kurumlara haber verdim. Belediye ekipleri, aynı zamanda dağda 15 kişilik off-road grubu dağda kalmış, onları kurtardı. Kar çok yüksekti. 2 metreyi geçen bir kar vardı. Sonra dozer yolu açıp ağıla kadar geldi. Ekiplerin hepsine teşekkür ediyorum."