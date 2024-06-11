Yaz ayları için şeker tadında çalışma saati düzenlemesi

Kaynak: Haber Merkezi
Yaz ayları için şeker tadında çalışma saati düzenlemesi

Çikolata şirketi Nestlé, yaz aylarında çalışanlarına yönelik yeni bir uygulama başlattığını duyurdu.

Şirket, çalışanları için bunaltıcı yaz aylarına ilişkin saat kararı aldığını açıkladı.

Nestle, Haziran,Temmuz ve Ağustos aylarında her cuma günü çalışanlarını saat 14:00'te işten erken çıkarmayı amaçlıyor. Bu uygulamanın maksadı, çalışanların yaz mevsiminin tadını çıkarmalarını sağlamaya yönelik yaptığı aktarılıyor.

DİLEDİKLERİ YERDEN ÇALIŞABİLECEKLER

Nestlé ayrıca temmuz ve ağustosta uzaktan çalışma fırsatı vererek çalışanlarına daha fazla esnek çalışma ortamı tanıyor.

Yıl boyunca her cuma günü çalışanlar diledikleri yerden çalışabilme fırsatı yakalayabilecek. Bu uygulama ile çalışanlar, hafta sonlarına erken başlayarak daha uzun dinlenme fırsatı elde edecekler.

HEDEF KİŞİSEL ZAMAN

Nestlé, bu yeni uygulama ile çalışanlarının iş-yaşam dengesini iyileştirmeyi ve yaz aylarında daha fazla kişisel zaman geçirmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

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