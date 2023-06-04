Yaz geldi orman yangınları başladı: Kilis'te orman yangını

Kilis'te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Yaz geldi orman yangınları başladı: Kilis'te orman yangını

Kilis'in Polateli ilçesindeki Eğlen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bölgeye Kilis Orman İşletme Müdürlüğü, Kilis Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

YANGININ ELEKTRİK DİREĞİNDEN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında yaklaşık 20 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, gazetecilere, yangının elektrik direğinden çıktığından şüphelendiklerini söyledi.

"İKİ GÜN BOYUNCA BÖLGEYİ TAKİP EDECEĞİZ"

Rüzgarın da etkisiyle yangının hızlı ilerlediğini belirten Gümüş, "Sağ olsun arkadaşlarımızla yangının hemen önünü keserek söndürdük. Soğutma işlemi yapıyoruz. İki gün boyunca yangının tekrar sıçramaması için bölgeyi takip edeceğiz." dedi.

Gümüş, yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 pikap, 1 dozer ile Kilis Belediyesi ve İl Özel İdaresi'nin arazözleriyle müdahale ettiklerini sözlerine ekledi.

Öne Çıkanlar
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
Son Haberler
Mauro Icardi'den İsmail Yüksek'e gönderme: Herkese üstün olduğumuzu gösterdik Spor
Mauro Icardi'den İsmail Yüksek'e gönderme: Herkese üstün olduğumuzu gösterdik
Şantiyede korku dolu anlar! İnşaat halindeki köprü sulara gömüldü Dünya
Şantiyede korku dolu anlar! İnşaat halindeki köprü sulara gömüldü
Karim Benzema Real Madrid'e golle veda etti Spor
Karim Benzema Real Madrid'e golle veda etti
Emine Erdoğan'ın yakın koruması pardösünün gecikmesine böyle tepki gösterdi Güncel
Emine Erdoğan'ın yakın koruması pardösünün gecikmesine böyle tepki gösterdi
Yağan yağmur Burdur Gölü'ne yetmedi: Burdur Gölü'ne çelenk bırakıldı Güncel
Yağan yağmur Burdur Gölü'ne yetmedi: Burdur Gölü'ne çelenk bırakıldı
Jorge Jesus tarihe geçti! Spor
Jorge Jesus tarihe geçti!
Jorge Jesus'tan flaş karar Spor
Jorge Jesus'tan flaş karar