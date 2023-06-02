Yaz ishali neden tehlikelidir?

Dr. Kerim Çıkım, şu uyarıları yaptı:

“Sıcak havalarda besinler çok daha çabuk bozulur. Bu besinlerin başında da et, tavuk ve balık gibi daha çok özen gerektiren besinler gelir. Dışarıda yediğimiz bu tür besinler tezgahta birkaç saat beklediğinden, sıcak havanın etkisiyle hızlıca bozulur. Enfeksiyona neden olan mikroplar da bozulan besinlerde hızla ürer ishale yolaçar”

Sağlık ve hijyen koşullarına yeteri kadar dikkat etmemek de ishalin bir başka önemli etkenlerinden, diyen Dr. Çıkım, “ Örneğin yemeği hazırlayan veya servis eden kişinin elleri temiz değilse ve kendisinin bir hastalığı varsa, mikroplar hızlıca besinlere bulaşabilir. Yine kirli su tüketimi ve bu sularla yıkanmış olan meyve-sebzelerin tüketimi de yaz aylarında ishale yol açar. Ayrıca havuz ve denizden yutulan mikroplu su da ishal yapabili.” diye konuştu.

“Günde en az 3 kez sulu dışkı yapılması ‘ishal’ olarak tanımlanır” diyen Çıkım, “Genellikle aniden başlayan ishal vücutta su ile potasyum, sodyum ve karbonat gibi elektrolitlerin vücuttan hızla kaybolmalarına yol açabiliyor. Bunun sonucunda vücut susuz kalabiliyor ve elektrolit dengesizliği gelişebiliyor. Kıvrandıracak boyutlara ulaşabilen karın ağrısı ve karında huzursuzluk hissiyle birlikte tuvalete çıkma ihtiyacı, bağırsaklarda kıpırtı hissi ile halsizlik, ishalin tipik belirtilerinden. Vücuttaki sıvı kaybına bağlı olarak susama hissi, ağız kuruluğu ve çarpıntı gibi sorunlar da gelişebiliyor. Kusma, ateş, uyku hali ile bilinç bulanıklığı da ishalin ciddi belirtilerini oluşturduğu için bu şikayetler geliştiğinde sağlık kuruluşuna başvurmak çok önemli.” dedi.

İSHAL OLAN ÇOCUKLARA DİKKAT

Dr. Kerim Çıkım, ishal geliştiğinde çocuklarda özellikle gözyaşı azalmasına da dikkat etmek gerektiği uyarısında bulundu ve şöyle konuştu:

“Çocuğun ağlamamasını iyi bir şey sanıyoruz ama tam aksine bu durum ciddi sıvı kaybına işaret edebiliyor. Yine sıvı kaybına bağlı olarak çocuklarda özellikle dilin kuruması ve cildin büzüşmesi gibi belirtiler oluşabilir. İshal devam ederse önce ateş, ardından kilo kaybına kadar gidecek olan ciddi belirtiler de görülebilir ki bu durum serum takılmasını gerektirir. İshalin en önemli tedavisi, kaybedilen sıvının yerine konulması oluyor. Tedavi sürecinde hastanın bolca sıvı alması yaşamsal öneme sahip. Suyun yanı sıra içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde maden suları ile tuzlu ayranlar da çok fayda sağlayabiliyor. İshal sebebi eğer mikrobikse, yani bakteri veya virüs kaynaklı ise bu faktörlere uygun tedaviye başlanır. Öncelikle hastanın genel durumu değerlendirilerek serum ya da antibiyotik ihtiyacı olup olmadığı tespit ediliyor. Bakteriyel ishallerde özellikle antibiyotik tedavisi uygulanıyor. Hastanın istirahat etmesi ve hekiminin önerdiği antibiyotik ile destek ilaçlarını düzenli olarak kullanması tedavide büyük önem taşıyor. Son yıllarda hayatımıza giren probiyotikler de düzenli alındığında ishallerin kalıcı olmaması ve hastanın hızlı toparlanması konusunda önemli destekleyici tedavileri oluşturuyor.”

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, yaz aylarında ishalden korunmak için beslenmemize mümkün olduğu kadar dikkat etmemizin ısrarla altını çiziyor. Ve o önlemleri şöyle sıraladı:

Dışarıdan tüketeceğiniz yemeklerin sağlıklı olduğuna özen gösterin. Bozulmadan saklanmış olan gıdaları tüketmeniz çok önemli.

Temizliğinden emin olduğunuz suyu tüketin.

Meyve ve sebzeleri temiz suyla mutlaka iyice yıkayın.

Ellerinizi sık sık sabunlu suyla yıkamayı asla ihmal etmeyin.