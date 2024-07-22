Yaz kabusu el teması ile bulaşıyor. Aciller tıklım tıklım

Sevcan Girgin
Yaz kabusu el teması ile bulaşıyor. Aciller tıklım tıklım

Yaz aylarında ortaya çıkan yeni kabusun el teması ile bulaştığı öğrenildi. Mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların acil servisleri tıklım tıklım doldurduğu öğrenildi.

Yaz sıcaklarının artması herkesi bunaltırken son günlerde kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye gidenler acilleri tıklım tıklım doldurdu.

Söz konusu şikayetle hastanelere gidenlerin ‘Mide gribi’ olduğu öğrenildi. Söz konusu hastalığın el temizliği ve mutfak alışkanlıklarından bulaştığı belirtiliyor. Bağışıklık sistemi sağlam olanlar hastalığı kısa sürede atlatırken düşük olanlar ise ağır geçirebiliyor.

Mide gribi çok duyulan bir hastalık olmasa da son dönemde salgın gibi yayıldığı belirtiliyor.

HASTALIK NERELERDE BULAŞIYOR?

Uzmanlar mide gribinin özellikle hijyenik olmayan yerlerde yemek yenmesi ve el teması ile bulaştığının altını çiziyor. Hastalığın hızla bulaştığına dikkat çeken uzmanlar, bir yere temas etmeden ve yemek yemeden önce en az 3 defa ellerin yıkanması gerektiğinin altını çiziyor.

Özellikle yaz aylarında hızla bulaşan hastalıktan sıvı alımı ve yenen yemeklere dikkat edilerek hızla atlatılabileceğini belirtiliyor.

Uzmanlar yaz aylarında özellikle el temizliğine ve yenilen yiyeceklerin temizliğine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Son Haberler
Fehérvár FC, Matyas Kovacs'ı kiraladı Spor
Fehérvár FC, Matyas Kovacs'ı kiraladı
Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem Dünya
Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Beş paralık olmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Beş paralık olmak deyimi ne anlama geliyor?
Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü Gündem
Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü
MHP'nin hedef gösterdiği 154 kişinin ismi ortaya çıktı. Yeniçağ yazarı Fatih Ergin MHP'ye zehir zemberek cevap verdi Gündem
MHP'nin hedef gösterdiği 154 kişinin ismi ortaya çıktı. Yeniçağ yazarı Fatih Ergin MHP'ye zehir zemberek cevap verdi
Macar yıldız resmen imzaladı Spor
Macar yıldız resmen imzaladı
Minik canavara dokunan yandı! 100 bin TL cezası var Yaşam
Minik canavara dokunan yandı! 100 bin TL cezası var