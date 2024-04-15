Yaza girmeden korkutan uyarı geldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı depremden 100 kat fazla

Kaynak: İHA
Yaza girmeden korkutan uyarı geldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı depremden 100 kat fazla
Geçmiş yıllara göre daha sıcak bir kış geride kaldı. Sıcaklığıyla ünlü Adana’da 95 yılın en sıcak mart ayı yaşanırken Prof. Dr. Mesut Başıbüyük sıcaklık değerlerini 'ilginç' olarak değerlendirdi ve dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Adana’da, 95 yılın en sıcak mart ayı yaşandı. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, meteorolojik afetlerin yaklaştığını ifade etti ve korkutan uyarılarda bulundu. “Meteorolojik afetlerde hayatlarını kaybeden insanların sayısı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısına göre 100 kat daha fazla. Hepimizin bu iklim krizi durumuna alışması lazım” ifadelerini kaydeden Başı büyük, kuraklık ve su kıtlığı uyarısı yaptı.

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95 YILIN EN SICAK MART AYI

Küresel ısınmanın sebep olduğu kuraklık, her yıl dünyada kendini hissettiriyor. Adana, geçtiğimiz 31 Mart Pazar günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre 35.6 derece ile Türkiye’nin en sıcak ili olarak ölçüldü. MGM, Adana’nın yıllık ortalama sıcaklığını 19,4 derece olarak açıklarken, en yüksek sıcaklığı ise bundan önce 24 Mart 2008’de 32 derece olarak ölçtü.

Mesut Başıbüyük, konu hakkında açıklama yaptı ve mart ayının ülkemizde çok sıcak geçtiğini aktardı. “Mart ayı gerçekten çok ilginç geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sayfasında görebiliyoruz. Yüreğir’de 31 Mart’ta 35.6 derecelik bir sıcaklık ölçümü gerçekleşti.” İfadelerini kaydeden Başıbüyük, ölçülen sıcaklığın, Adana’da son 95 yılın en yüksek Mart ayı sıcaklık değeri olduğunu ifade etti.

shutterstock-691981369.webpKURAKLIK VE SU KITLIĞI UYARISI

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kuraklık tehdidinin ortaya çıkacağını belirten Başıbüyük,
“2023 tüm dünyada küresel olarak çok sıcak, çok kurak geçti. Ülkemiz tüm zamanların en kurak dönemlerinden bir tanesini geçirdi.” açıklamasını yaptı ve bu durumun meteorolojik bir afet olduğunun altını çizdi.

Başıbüyük, sonbaharın sıcak ve kışın yağışsız geçtiğini vurguladı ve “Şubat ayı içerisinde Türkiye’de en sıcak ölçülen nokta 28.7 derece ile Adana’nın Karaisalı ilçesindeydi. Şubat ayının tamamı neredeyse 20 derecelerin üzerinde tamamlandı. Mart ayı geldiğinde ise 34-35 derecelerin ölçüldüğü sıcaklar yaşandı.” İfadelerini kullandı ve yaz aylarında kuraklık ve su kıtlığı gibi sorunların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

aw182558-02.jpg “HEPİMİZİN BU İKLİM KRİZİ DURUMUNA ALIŞMASI LAZIM”

Meteorolojik afetlerin, depremlerden bile fazla can kaybına sebebiyet verdiğini aktaran Başıbüyük, “Kahramanmaraş merkezli depremlerde resmi rakamlara göre 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Küresel anlamda depremlerde hayatını kaybedenlere baktığınız zaman, iklime bağlı meteorolojik afetlerde hayatlarını kaybeden insanların sayısıyla kıyaslanamaz.” dedi.

Başıbüyük, “İklime bağlı meteorolojik afetlerde hayatlarını kaybeden insanların sayısı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısına göre belki 10, belki 100 katı.” İfadelerini kullanırken, herkesin iklim krizi durumuna alışması gerektiğini belirtti.

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