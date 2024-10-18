Yazarımız Doç. Dr. Ferruh Demirmen hayatını kaybetti

Uzun yıllar Amerika’da Türk sivil toplum kuruluşlarında etkin rol oynayan jeolog Doç. Dr. Ferruh Demirmen Houston’da hayatını kaybetti. 1934 yılında Bursa’da doğan Demirmen, eğitim için gittiği ABD’de kalıp senelerdir adeta Türkiye’nin gönüllü elçiliğini yapmaktaydı.
Kansas Üniversitesi’nden Jeoloji Mühendisliği, Stanford Üniversitesi’nden Master ve Doktora dereceleri bulunan Ferruh Demirmen zaman zaman Yeniçağ Gazetesi Konuk Kalem köşesinde milli ve Türkiye’nin dış dünyadaki menfaatlerini savunan yazılar kaleme almaktaydı.
Yeniçağ Gazetesi olarak Merhum Ferruh Demirmen’in ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.