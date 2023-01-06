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Gazetede cinsel taciz iddiası! Yazı İşleri Müdürü tutuklandı

Antalya'da, yerel gazetede stajyer olan lise öğrencisi S.N.B. (17), yazı işleri müdürü Y.K.'nın (45) kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Y.K. gözaltına alınıp, tutuklandı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 16:03
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Yazı işleri müdürü, stajyere cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı

Gazetede cinsel taciz iddiası! Yazı İşleri Müdürü tutuklandı
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DHA'nın haberine göre; geçen yıl 21 Aralık'ta, Muratpaşa ilçesindeki yerel gazetede yaşanan olayda Hüsniye Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi S.N.B, eylülde staja başladı. 17 yaşındaki S.N.B. gazetenin yazı işleri müdürü Y.K.'nın cinsel tacizine uğradığını ileri sürdü. Y.K'nın, kendisini mesajlarla taciz ettiğini söyleyen S.N.B., olay günü de ofiste ellerini tutup okşadığını söyledi. Hemen ofisten çıkan S.N.B., polise giderek şikayetçi oldu.

Y.K., 29 Aralık'ta gözaltına alınarak 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.



'ÜŞÜYÜP, ÜŞÜMEDİĞİNİ ANLAMAK İÇİN ELLERİNİ TUTTUM'

Polis ve savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Y.K., S.N.B.'nin, 21 Aralık günü saat 09.30 sıralarında başka stajyerin yerinde oturduğunu, ifade ederek, stajyerin üşüyüp üşümediğini anlamak için ellerini tuttuğunu iddia etti.



'DAVRANIŞLARIMI YANLIŞ ANLADI'

Dosyaya delil olarak konulan mesajların kendisine ait olduğunu kabul eden Y.K., "Herhangi bir art niyetim yoktur. Genel, samimi bir ortamda çalışıyoruz. Benim kendisine yönelik davranışlarımı yanlış anlamıştır. Atılı suçları kabul etmiyorum" dedi.

Soruşturmanın devam ettiği, YK'nın ise gazetedeki işine son verildiği aktarıldı. 

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SAPERE ANDİ
6.01.2023 16:19
Sıcaklığı delikte görürsün!  
 
Mustafa bey
6.01.2023 16:10
Almayın kardeşim ise bırakın ne halleri varsa görsünler  
 
Mustafa bey
6.01.2023 16:09
El tutmakla insan tutuklanmasının mantığı yok ya birde elimi öptü dese idam edecekler  
 
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